Президент записал видеообращение к украинцам по поводу коронавируса.

Он объяснил, что меры принимаются жесткие, хотя заболевших в стране относительно мало. Но это делается, глядя на опыт других стран и для предупреждения пандемии в Украине.

Владимир Зеленский также заявил, что с 16 марта иностранцы не смогут въехать в Украину. Исключение для тех, у кого есть право на постоянное или временное проживание в Украине - например, дипломаты или представители международных организаций.

Грузовые пункты пропуска работают, порты тоже, но все экипажи будут проверяться на границе.

Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение с внешним миром. Те, кто не успеет вернуться обычными рейсами - должны обращаться в консульства Украины, и их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.

Все, кто, вернется из стран, где бушует пандемия, будут проверены и при необходимости - направлены на обсервацию.

В регионах Украины будут работать передвижные лаборатории по тестированию на коронавирус.

Зеленский пообещал, что маски и медикаменты будут на полках аптек. Он призвал магазины не повышать цены на продукты. И заявил о том, что для противоэпидемических мер уже выделено 100 миллионов. А при необходимости выделят еще полмиллиарда.

Президент также прокомментировал заявления о том, что карантин ввели потому, что хотят сбить волну протестов.

"Если бы мы боялись митингов, мы бы не боялись улицу Банковую. Временный запрет на митинги - это не боязнь протестов, а забота о здоровье. Пройдет карантин - митингуйте сколько хотите", - сказал президент.

Зеленский также призвал мыть руки, не здороваться за руку и не целоваться в щеку. А также соблюдать "информационную гигиену" - не слушать "интернет-аферистов", которые хотят посеять в Украине вирус паники.

"Вирус паники - хуже чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!", - заключил Зеленский. "Желаю вам 36,6".

Напомним, что в Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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