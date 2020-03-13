С субботы, 14 марта, в Черновицкой области объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

С заявлением об этом в пятницу вечером выступил местный губернатор Сергей Осадчук.

На данный момент регион является самым инфицированным. Там клинически подтверждено два случая коронавируса. Еще несколько граждан изолированы с подозрением на опасное заболевание.

"Страна" сообщает, что сказал чиновник в обращении к гражданам и что режим ЧП будет означаться для них на практике.

Как губернатор Осадчук объявлял чрезвычаное положение

Сергей Осадчук выступил с заявлением о введении чрезвычайного положения в Черновицкой области вечером 13 марта.

"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня [14 марта] чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", - начал губернатор.

Осадчук предложил людям взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. "Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", - отметил он.

Полностью с обращением Серея Осадчука можно ознакомиться ниже.

Что такое режим ЧП для Черновицкой области на практике

Губернатор Осадчук заявил, что режим ЧП вводится с 14 марта по 3 апреля.

Самым важным в данном случае, по словам чиновника, является самоизоляция. Поэтому он убедительно попросил местных жителей по возможности работать дома, избегать массового скопления людей.

Все садики, школы и вузы региона были закрыты ранее.

Сейчас же в Черновицкой области прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты. Исключение будет сделано только для продуктовых секторов.

Само-собой продолжат работу аптеки и поликлиники.

"Всё это, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей Буковины. Мы можем проявить свою гражданскую ответственность. Помним про лозунг "общими усилиями": власти, врачей и каждого гражданина. И тогда мы достойно сможем справиться с этим вызовом. Спасибо за ваше понимание и солидарность", - завершил свое обращение Осадчук.

Отметим, что приблизительно в это же время с заявлением относительно режима ЧП выступил спикер Рады Дмитрий Разумов. Он сказал, что сегодня не видит оснований для его введения. Однако глава парламента говорил это относительно всей страны.

Что известно о заболевших коронавирусом из Черновцов

Первый заболевший - мужчина из Черновцов, возраст не уточняется. Вместе с супругой он путешествовал по Европе, в частности, по Италии. У женщины симптомов болезни не обнаружено.

Второй заболевший - тоже мужчина из Черновицкой области, 64 года. Его жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней. Она была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал. Сама женщина чувствует себя хорошо, признаков ОРВИ нет.

Состояние обоих больных из Черновцов и области врачи оценивают как стабильное.

Третий случай коронавирусной инфекции был подтвержден в Радомышле Житомирской области. 71-летняя женщина скончалась в пятницу, 13 марта.

Черновицкая область - западный регион страны. Граничит с Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкий, Тернопольской областями, а также Румынией.

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