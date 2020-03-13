В США Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

В США объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время экстренной пресс-конференции возле Белого дома.

Также стало известно, что в различные штаты будет направлено до 50 млрд долларов для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Так, согласно подписанному документу о введении чрезвычайного положения, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. Президент сможет выделять больше средств на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что 7 марта власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Теперь таких штатов уже около половины.

Напомним, что в четверг, 12 марта, Трамп выступил из Белого дома с обращением к нации по поводу распространения смертельного коронавируса Covid-19 и объявил о закрытии границы для пассажиров из Европы.