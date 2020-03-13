Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в хулиганстве во время презентации Национальной платформы примирения и единства Юрию Капле. Его отпустили под личное обязательство.

Об этом из зала суда передает корреспондент "Страны".

Адвокат у Капли был тот же, что и у двух других радикалов, которым сегодня избирали меру пресечения, - Эдуард Вербинец. Защитник перечислил положительные характеристики Капли и предъявил справку о том, что жена радикала находится на девятом месяце беременности, а также ходатайство о взятии его на поруки.

Юрий Капля. Фото: Страна

К слову, на видео с сорванной презентации хорошо заметно, что именно Капля сделал решающий толчок в спину Сергея Сивохо.

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии нападавшего под круглосуточный домашний арест. Также прокурор заявил, что подозреваемый нигде не работает и не имеет постоянных источников дохода.

В результате суд отправил Каплю под личное обязательство.

Ранее "Страна" писала, что такое же решение приняли сегодня по отношению к Сергею Тамарину.

А вот напавшего на Сивохо националиста Александра Волкова отправили под домашний арест. Ранее мы публиковали видеозапись самого нападения и рассказывали его подробности. Всего после нападения были задержаны 15 человек.