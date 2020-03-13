Власти Молдовы предприняли ряд экстренных мер в связи с распространением коронавируса в Европе. В рамках борьбы с пандемией, несколько пунктов пропуска на границе с Украиной прекратят свою работу.

Такое решение принято в пятницу, 13 марта, на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, передает информагентство "Интерфакс-Украина".

В свою очередь премьер-министр страны Ион Кику сообщил о введении высшего уровня опасности для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы принимаем упреждающие меры. Ситуация не критическая, но очень серьезная. Лучше перестраховаться, чем недоработать. Береженного Бог бережет", - заявил Кику.

Глава правительства объявил о введении следующих мер:

приостановка деятельности некоторых пунктов пересечения государственной границы на молдавско-румынской и молдавско-украинской границе;

приостановка международных перевозок автомобильным транспортом людей по регулярным и нерегулярным маршрутам, а также курсирование железнодорожного транспорта в/из Республики Молдова.

прекращение регулярных авиарейсов с Италией, Испанией, Францией, начиная с 15 марта 2020 года, в 00:00.

прекращение регулярных авиарейсов с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией, начиная с 16 марта 2020 года, в 00:00.

запрет авиаперевозчикам на посадку пассажиров, прибывающих в Республику Молдова с пересадкой из Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

запрет на перевозку авиакомпаниями лиц иного гражданства, чем граждане Молдавии, прибывающие в Республику Молдова.

Исключения составляют лица без гражданства и иностранные граждане, имеющие вид на жительство или разрешение на жительство в Республике Молдова. Данное решение является действительным до 31 марта 2020 года, однако его действие может быть продлено.

Также с завтрашнего дня развлекательные заведения, спортивные залы, спортивные центры, бассейны, фитнес-залы, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и других места вынуждены будут закрыться вплоть до 1 апреля 2020 года.

Менеджеры, директора, владельцы пассажирских транспортных компаний (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси и другие средства городского и междугородного пассажирского транспорта), независимо от формы собственности, будут обеспечивать гигиену и дезинфекцию транспортных единиц после каждого рейса и на конечных станциях. До 31.03.2020 отменены все религиозные собрания (службы) на всей территории Молдовы.

Еще с 11 марта приостановлено сообщение с Италией, закрыты все учебные и детские дошкольные учреждения. В субботу закрывается центральный рынок Кишинева и другие рынки. Отменены все культурные, развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, отложено начало чемпионата Молдовы по футболу. Запрещено собираться в количестве более 50 человек. Парламент ввел жесткие штрафы за нарушение противоэпидемических правил гражданами и экономическими агентами.

Стоит отметить, что в Молдове зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство собирается штрафовать за распространение паники из-за коронавируса.

Также сообщалось, что власти Польши заявили о прекращении авиационных и железнодорожных пассажирских перевозок на территории страны.