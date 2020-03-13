Власти Черновицкой области объявили чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. С завтрашнего дня в регионе будут закрыты все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов.

Об этом рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в своем обращении в соцсети Facebook.

Так, меры по противодействию коронавирусу Covid-19 в регионе будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта - Ред.) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области. Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", - заявил Осадчук

Так, по решению областной власти, в Черновицком регионе закроются все рынки, торговые центры, гипермаркеты и им подобные заведения. Работать будут лишь продуктовые магазины.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, на территории Черновицкой области госпитализировали еще одну женщину с подозрением на заболевание коронавирусом. Она вернулась 8 марта из Италии

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о закрытии на две недели границ для иностранцев. Решение вступит в силу в воскресенье, 15 марта.