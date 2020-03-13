Под Офисом президента на улице Банковой подошел к концу митинг партии "Голос" под названием "Не допустим Минского предательства". После выступлений ораторов участники передали свои требования в ОП и покричали "Ермак х@йло".

Требования к Владимиру Зеленскому озвучила новая руководитель "Голоса" Кира Рудык. Их три:

Озвучить четкую позицию о недопустимости переговоров с марионетками Кремля. Созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы дать оценку Минским договоренностям, достигнутым Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком. Остановить все переговоры о политическом урегулировании конфликта на Донбассе до полной остановки боевых действий.

Фото: Страна

После Рудык слово взял Святослав Вакарчук, повторив ее тезисы.

После этого митингующие зажгли файеры и принялись скандировать: "Ермак х@йло".

В конце кто-то из толпы крикнул "Зеленский х@йло", однако его никто не поддержал.

"Страна" рассказывала, как начинался Ермак-майдан на Банковой.

Мы также сообщали, что и депутаты "Слуги народа" подняли бунт против Зеленского из-за переговоров Ермака в Минске.