Власти Польши заявили о прекращении авиационных и железнодорожных пассажирских перевозок на территории страны. Такие меры были приняты польским правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Польский кабмин также запретил въезд в страну иностранцев, закрыл бары, кафе, рестораны и все магазины, кроме продуктовых. Более того, все поляки, которые возвращаются в страну, пройдут 14-дневный карантин. Также введен запрет на проведение мероприятий, аудитория которых составляет более 50 человек.

Напомним, что на сегодняшнем заседании СНБО Украины был утвержден ряд первоочередных мер по противодействию распространению коронавируса в Украине.

Так, через менее чем 48 часов, с 15 марта на две недели будет закрыта граница для иностранцев.