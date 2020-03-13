В городе Радомышль Житомирской области, жительница которого скончалась от коронавируса, к врачам обратились с высокой температурой пятеро человек. Это прихожане церкви, которую посещала умершая женщина.

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на сотрудников Радомышльской центральной районной больницы, куда обратились за помощью люди и где лечили больную.

Сейчас три человека из пятерых уже находятся на самоизоляции. Что делать с еще двумя прихожанами, медики пока не решили. В больнице не исключают, что их придется изолировать.

В городе уже изолировали врачей, которые осматривали зараженную коронавирусом 71-летнюю пенсионерку.

Как писала "Страна", женщина могла подхватить вирус, целуя иконы.

Мы также сообщали, что в Радомышле продезинфицировали дом умершей, а также церковь и больницу.