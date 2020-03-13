В Радомышле стало плохо прихожанам церкви, куда перед смертью ходила больная коронавирусом женщина
В городе Радомышль Житомирской области, жительница которого скончалась от коронавируса, к врачам обратились с высокой температурой пятеро человек. Это прихожане церкви, которую посещала умершая женщина.
Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на сотрудников Радомышльской центральной районной больницы, куда обратились за помощью люди и где лечили больную.
Сейчас три человека из пятерых уже находятся на самоизоляции. Что делать с еще двумя прихожанами, медики пока не решили. В больнице не исключают, что их придется изолировать.
В городе уже изолировали врачей, которые осматривали зараженную коронавирусом 71-летнюю пенсионерку.
Как писала "Страна", женщина могла подхватить вирус, целуя иконы.
Мы также сообщали, что в Радомышле продезинфицировали дом умершей, а также церковь и больницу.