Ряд депутатов от фракции "Слуга народа" выступили против последних подвижек по мирному процессу на Донбассе, которых в Минске добился глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Речь о Консультационном совете по Донбассу, куда входят сепаратисты и представители Киева. Это совещательный орган, создаваемый в Минске. Его решения юридической силы не имеют.

Однако депутат Гео Лерос, которого относят к группе "соросят" в "Слуге народа" написал пост в Facebook от имени своих коллег по фракции, чьих фамилий он, правда, не озвучил.

Лерос заявил, что депутатов, которых он в данный момент представляет, настораживают попытки дать воду в Крым или сесть за стол переговоров с сепаратистами и тем более - их признавать.

"Мы осознаем, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает вопрос безопасности в ходе конфликта на Донбассе", - написал Лерос.

В свою очередь он призвал президента Украины Владимира Зеленского отменить создание Консультативного совета, о формировании которого недавно договорился Ермак.

Скриншот: Гео Лерос в Фейсбук

Кроме Лероса подобным образом высказался его коллега по комитету о гуманитарной политике Александр Ткаченко. Стоит отметить, что текст поста у него анологичный с текстом Лероса.

Подробнее об истории с Ермаком и Минском - в материале "Страны" Минская зрада. Почему Ермака обвинили в госизмене за создание Консультационного совета по Донбассу.

Напомним, что недавно под Офисом президента на улице Банковой начался митинг партии "Голос" под названием "Не допустим Минского предательства".