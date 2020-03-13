Под Офисом президента на улице Банковой начался митинг партии "Голос" под названием "Не допустим Минского предательства". Его участники протестуют против договоренностей, достигнутых 12 и 13 марта в Минске главой ОП Андреем Ермаком и его визави из Кремля Дмитрием Козаком.

За событиями на Банковой следит корреспондент "Страны".

По оценке журналиста, сейчас под Офисом Зеленского собрались около 300 сторонников партии "Голос". Люди стоят с флагами политсилы. Также там присутствуют примерно десять представителей ВО "Свобода".

Фото: Страна

На площади перед ОП играет музыка.

Участники акции развернули самодельные плакаты на листах ватмана с надписями "Нет переговорам с террористами", "Зрада-вирус" и перечеркнутым словосочетанием "Минские соглашения".

Первой на митинге выступила новая глава "Голоса" Кира Рудык. Она сказала, что партия требует созвать внеочередное заседание парламента, чтобы объяснить депутатам, о чем конкретно договорились стороны в Минске.

Также митингующие потребовали, чтобы любые политические урегулирования на Донбассе начались после того, как там не будут стрелять минимум год. Затем они принялись скандировать: "Зеленский, объясни!"

Ранее "Страна" рассказывала, о чем договорились в Минске представители Киева и Москвы.

Мы также разбирались, почему Ермака обвинили в госизмене после встречи в столице Беларуси.