Ермак-майдан нарушил карантин. 300 человек пришли на Банковую протестовать против "минской зрады"
Под Офисом президента на улице Банковой начался митинг партии "Голос" под названием "Не допустим Минского предательства". Его участники протестуют против договоренностей, достигнутых 12 и 13 марта в Минске главой ОП Андреем Ермаком и его визави из Кремля Дмитрием Козаком.
За событиями на Банковой следит корреспондент "Страны".
По оценке журналиста, сейчас под Офисом Зеленского собрались около 300 сторонников партии "Голос". Люди стоят с флагами политсилы. Также там присутствуют примерно десять представителей ВО "Свобода".
Фото: Страна
На площади перед ОП играет музыка.
Участники акции развернули самодельные плакаты на листах ватмана с надписями "Нет переговорам с террористами", "Зрада-вирус" и перечеркнутым словосочетанием "Минские соглашения".
Первой на митинге выступила новая глава "Голоса" Кира Рудык. Она сказала, что партия требует созвать внеочередное заседание парламента, чтобы объяснить депутатам, о чем конкретно договорились стороны в Минске.
Также митингующие потребовали, чтобы любые политические урегулирования на Донбассе начались после того, как там не будут стрелять минимум год. Затем они принялись скандировать: "Зеленский, объясни!"
Ранее "Страна" рассказывала, о чем договорились в Минске представители Киева и Москвы.
Мы также разбирались, почему Ермака обвинили в госизмене после встречи в столице Беларуси.