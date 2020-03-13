В рамках борьбы с распространением коронавируса, с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne в пятницу, 13 марта.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - заявил спикер.

При этом Разумков отметил, что в Украине ситуация с пандемией коронавируса намного лучше, чем в Европе и других регионах. "Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир. Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", - сказал председатель Верховной Рады.

При этом несмотря на коронавирус, украинский парламент продолжит свою работу.

"Я уверен, что в любом случае на следущей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопреты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", - отметил Разумков.

Видео: YouTube/ NewsOne

Напомним, что министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании посвященном коронавирусу, СНБО приняло решение о закрытии границ иностранцев, желающих посетить Украину.