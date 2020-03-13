Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта для поддержки падающей нацвалюты продал на межбанковском валютном рынке из международных золотовалютных резервов $981,60 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $39 млн продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $803 млн – в рамках интервенций по единому курсу, $139,6 млн – на валютных аукционах. Операции по покупке валюты центробанк не осуществлял.

По данным НБУ, в пятницу центробанк продал на межбанке $141,6 млн, из которых $63,7 млн – на валютном аукционе по средневзвешенному курсу 26,0315 грн/$1.

Кроме того, в предыдущие три дня, соответственно, центробанк также поддерживал гривню интервенциями: во вторник продал $270 млн, в среду – $350 млн и в четверг – $220 млн.

В тоже время на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн. По данным НБУ, в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд.

За неделю курс гривни на межбанке опустился до 26,205 грн/$1 в пятницу, 13 марта, с 24,995 грн/$ (6 марта – Ред.), на наличном рынке он достиг 26,02-26,65 грн/$1 (покупка-продажа), а на "сером" – 26,35-26,65 грн/$.

Ранее "Страна" разбиралась, почему НБУ не останавливает девальвацию.

Также мы писали о том, что гривня на межбанке по отношению к доллару за неделю просела на 1,5 грн.