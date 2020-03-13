Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпицентр заболеваемости коронавирусом теперь находится не в Китае. Он переместился в европейские страны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал Гебрейесус 13 марта на пресс-конференции в Женеве.

Он обосновал такой вывод тем, что теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также привел свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.

"ВОЗ сообщили о более чем 132 тысячах случаев COVID-19 в 132 странах и территориях", - сказал глава ВОЗ.

Он призвал все страны к "всеобъемлющему подходу" в сдерживании распространения коронавируса.

"Не только отдельно медицинская проверка, не только отдельно отслеживание контактов заболевших, не только отдельно карантин и не только введение мер по сдерживанию контактов. А все эти меры вместе", - пояснил Гебрейесус.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. "Страна" описывала, как Европа переживает эту пандемию.