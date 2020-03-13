Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Великобритании увеличилось на 208 человек за один день. Всего в стране инфицированными считаются 798 человек.

Об этом в пятницу, 13 марта, рассказали в министерстве здравоохранения Великобритании, передает издание The Telegraph.

Сообщается, что среди более 32,7 тысяч людей, прошедших тесты на коронавирус, у 31,9 тыс. инфекция не обнаружена. От Covid-19 в Британии погибли 10 человек.

В свою очередь медик Патрик Валленс, который консультирует правительство Великобритании, заявил, что в стране коронавирусом могут быть заражены до 10 тысяч человек. Обеспокоенность выразил и премьер-министр страны Борис Джонсон, который рассказал, что количество инфицированных в Великобритании может быть "намного выше", чем число подтвержденных случаев на данный момент.

Напомним, что сегодня ежедневная английская газета Daily Mail вышла с портретом Джонсона на обложке и его цитатой о том, что "Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится".

Ранее мы писали, что власти Великобритании обязали каждого больного с симптомами коронавируса изолироваться самостоятельно.