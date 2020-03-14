В Украине продолжается карантин в связи с коронавирусом. В Черновицкой области из-за болезни введен режим ЧП.

В пятницу власти учредили дополнительные меры: на две недели закрыли госграницу для иностранцев. С 17 марта будет прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами.

Украинцы, находящиеся за рубежом, смогут приехать на родину. Однако они должны будут самоизолироваться на две недели.

У большинства наших граждан возникает первый вопрос: куда звонить или идти, если есть подозрение на коронавирус. О плане действий мы сообщаем в этом материале.

Также мы выяснили, будут ли выдавать оплачиваемые больничные тем, кто самоизолировался - вынужденно или добровольно.

Симптомы коронавируса и можно ли его отличить от гриппа

Чиновники уже сообщили, что все желающие провериться на коронавирус с помощью тестов сделать это не смогут - они до сих пор в дефиците. Такую "привилегию" получать только те, у кого будут обнаружены симптомы Covid-19. В аптеках экспресс-тесты также не продаются.

Проявлениями коронавируса могут быть: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, насморк. Еще болезнь может быть похожа на кишечный грипп с диареей, тошнотой и рвотой.

Отличить Covid-19 от обычного гриппа по проявляемым признакам практически невозможно. Но коронавирус сильно хуже тем, что от не него пока нет ни вакцины, ни специального лечения - оно симптоматическое.

Куда звонить и идти, если есть симптомы Covid-19

Те граждане, которые вернулись из-за границы или же контактировали с приехавшими оттуда, и обнаружившие у себя описанные симптомы, должны позвонить своему участковому врачу или на горячую линию 1545.

Для того, чтобы обратиться к участковому врачу, нужно прийти в больницу и заключить договор. После этого медик дает свой телефон, он же указывается в декларации. Некоторые киевляне со своими врачами переписываются в Вайбере.

Минздрав утверждает: после осмотра участковым врачом и подтверждения подозрений на коронавирус медик вызовет скорую.

После этого человек будет доставлен в госпитальную базу. Там проведут исследования на вирус и будет оказана медицинская помощь. До получения результатов гражданин будет изолирован.

Будут ли оплачивать больничный самоизолированным?

Еще один волнующий граждан вопрос: получат ли они оплачиваемый больничный, если по возвращении в Украину самоизолируются. Ведь иногда работодатели разрешают работают удаленно, а иногда - нет, или это невозможно из-за специфики деятельности.

Это важно, поскольку если украинец честно самоизолируется дома, но не получит больничный лист, он не сможет получить заработную плату за целые полмесяца.

Фонд социального страхования Украины уже выступил с заявлением, что профинансирует помощь по временной потере трудоспособности. Но в случае, если у человека будут обнаружены симптомы ОРВИ или подозрение на Covid-19.

Размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа, определяется среднедневной зарплатой.

Денежная помощь будет выплачиваться с шестого дня и до выздоровления. Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет Фонд компенсирует утраченный за это время заработок родителей, начиная с первого дня ухода.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции достоинства.

Вместе с тем, про самоизолированных (у которых нет симптомов и жалоб на здоровье) в заявлении не упоминается.

Отсюда можно сделать предварительный вывод: те, кто работает в коммерческих компаниях, будут самоизолироваться, скорее всего, за свой счет. То есть уходить в бесплатный отпуск. Или же две недели изоляции им будут оплачены на основании личных договоренностей с руководством.

Для сравнения, в России граждан обязали самоизолироваться еще раньше. И вопрос с больничными для многих жителей стал остро. По всей стране решение об оплате больничного для здоровых самоизолированных принимают работодатели. Исключение - только Москва.

Власти российской столицы пришли к очевидному выводу: выбирая между неоплачиваемой самоизоляцией и работой большинство выберут второе - чтобы не терять деньги.

По этой причине мэр Москвы Сергей Собянин выделил средства на оплату больничных всем, кто вернулся из охваченных короновирусом стран и самоизолировался на карантин. Больничные бесплатно доставляют на дом. Благодаря этому, за неделю добровольно самоизолировались уже пять тысяч москвичей. По регионам ввиду отсутствия такой практики цифры намного меньше.

Правда, в России за отказ от самоизоляции уже ввели уголовную ответственность - до пять лет тюрьмы.

Алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, и ответственности за несоблюдение карантина уже анонсировал глава МОЗ Украины Илья Емец. Поэтому, скорее всего, некие меры принуждения вскоре ждут и украинцев.

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