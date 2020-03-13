Подозреваемый в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо Сергей Тамарин отпущен из зала суда под личное обязательство.

Такую меру пресечения, в пятницу, 13 марта, избрал Печерский суд Киева, передает корреспондент "Страны".

В пятницу, 13 марта, в Киеве проходит судебное заседание, на котором избирается мера пресечениия подозреваемым в нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо во время презентации национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Тамарин является вторым подсудимым, по которому принято решение.

Сторона обвинения заявляет ходатайство, в котором сообщает, что Тамарин нигде не работает и не имеет никаких источников доходов. Так как он нанес телесные повреждения средней тяжести, а уголовная статья подразумевает арест сроком от 2 до 5 лет, прокуратура просила круглосуточный домашний арест.

Адвокат заявил, что протоколы допросов свидетелей составлены с нарушениями, поскольку в них кроме фраз "свидетель опознал Сергея Тамарина" деталей не содержится. Отсутствует информация, где и при каких обстоятельствах свидетель опознал Тамарина.

"Это мероприятие (презентация платформы - Ред.) было заявлено, как публичное и поэтому я на него пришел. Я высказал там свое мнение относительно оглашенных вопросов, так и свое видение о Донбассе. Но более активные люди начали подходить плотнее и я тоже подошел ближе, чтоб еще раз задавать вопрос, и именно это всем показалось толканием. Потом охрана приняла решение выводить Сивоху. Но это не было дракой, иначе бы женщины, которые были там приняли бы решение выйти оттуда. Для меня это слушание - дело чести", - сказал на суде Тамарин.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания по избранию меры пресечения напавшим на Сивохо.

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