Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали жителей Украины не срывать первые весенние цветы. Ведь в растениях находят корм и пристанище многочисленные насекомые.

Пост на эту тему опубликован на Facebook-странице заповедника.

Например, среди цветов порхают бабочки крушинницы, также известные как лимонницы.

Эти насекомые неоново-желтого цвета относятся к семейству белянок. Их видовое название происходит от названия крушины - одного из кормовых растений гусеницы.

Лимонницы обитают по всей Европе, в Северной Африке, Малой и Средней Азии, в Сибири. Они встречается в редкостойных лесах, на заливных лугах, в парках и садах. А в горах поднимается на высоту до 2000 метров над уровнем моря.

Лет крушинниц начинается в конце апреля - начале мая. Питаются насекомые нектаром растений.

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