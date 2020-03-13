Украинка, которая приехала в Италию на заработки, умерла от коронавируса. 65-летняя Раиса Малышева была госпитализирована с опасным заболеванием несколько дней назад.

Об этом в Facebook написала активистка Оксана Федкив.

Известно, что Раиса работала в итальянском городе Ровато, в провинции Брешия. Коронавирус у нее был обнаружен 12 марта, спустя некоторое время после госпитализации. Медики заявляли о тяжелом состоянии украинки.

Раиса Малышева. Фото: Фейсбук

"Вечная память Раисе", - написала активистка.

Скриншот: Оксана Федкив в Фейсбук

Напомним, что в пятницу, 13 марта, была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории Украины. Жительница Житомирской области умерла в результате осложнений.

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о закрытии границ для иностранцев сроком на две недели. Такая мера будет введена в течении следующих двух суток в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине.