В пятницу президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам. Темой обращения станет ситуация с распространением коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", об обращение анонсировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Наш" сказал, что в течение часа-двух будет обращение Зеленского по поводу ситуации с коронавирусом". - передает канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией. Кроме прочего документ предусматривает упрощение закупки товаров, работ и услуг, а также возможность работникам трудиться на дому.

Также мы рассказывали о решении СНБО отправлять украинцев, которые приедут из стран с очагами коронавируса, на двухнедельную обсервацию.