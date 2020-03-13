В столице Украины на выходных обещают переменчивую погоду с похолоданием до +6 градусов и сильным ветром днем и небольшими морозами ночью. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу, 14 марта, в столице будет дождь, возможно с мокрым снегом. В воскресенье, 15 марта, ночью мороз, днем ​​холодно, только +2 градуса, сухо и солнечно.

В субботу по всей Украине, в частности на западе, севере, В Харьковской и Луганской областях ожидается дождь, возможен мокрый снег и сильный ветер. Похолодание до +4...+9 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше +9...+15 градусов.

В воскресенье в Украину придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.

"И главное в этой карантинной ситуации - солнце, которое помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ​​ожидается всего +2...+8 градусов. Следующая неделя принесет в Украину снова потепление, а на следующие выходные опять похолодает. Вот такие карантинные и синоптические качели нас ждут. Главное, не потерять голову, здравый смысл и здоровое состояние организма", - написала Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", к Украине подбирается циклон Гизела. Он может принести в Украину морозы.

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