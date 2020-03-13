Евросоюз официально сообщил, что индивидуальные санкции ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в отношении физических и юридических лиц продлеваются решением Совета ЕС на шесть месяцев.

Об этом сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Оно действует до 15 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

В последовавшем за публикацией юридического акта коммюнике Совета ЕС сказано: "Сегодня совет решил, что нынешние санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев до 15 сентября 2020 года".

Решение совета принято по письменной процедуре, объяснил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС.

В настоящее время они применяются к 175 физическим и 44 юридическим лицам после исключения из списка двух умерших человек.

Напомним, что СМИ сообщили, что ЕС продлил антироссийские санкции на полгода.

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