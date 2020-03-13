В таиландском городе Лопбури голодные обезьяны вида макак-крабоедов все чаще устраивают драки за еду. Животные голодают, так как из-за вспышки коронавируса иссяк поток туристов, у которых они брали или воровали еду.

Видеозапись одной драки появилась на видеохостинге YouTube.

Лопбури находится в 150 км к северо-востоку от Бангкока. Его часто называют городом обезьян, так как вокруг достопримечательностей - кхмерского храма Пранг Сам Йот и кхмерской кумирни Сарн Пра Карн - собираются сотни макак-крабоедов. Звери не боятся людей и угощаются у них едой или воруют пищу у жителей и туристов.

Видео: YouTube/ Guardian News

Сокращение числа туристов на фоне вспышки Covid-19 привело к тому, что приматы постоянно голодают. Жители Лопбури сняли момент, как большая толпа обезьян устроила свалку из-за кастрюли с йогуртом прямо на проезжей части.

Как писала "Страна", в Таиланде коронавирус был выявлен еще в конце января.

Мы также сообщали, что украинцев, которые приедут из стран с очагами коронавируса, будут отправлять на двухнедельную обсервацию.