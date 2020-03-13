Из-за роста добычи нефти и распространения пандемии коронавируса Covid-19, цены на "черное золото" продемонстрировали падение в ходе торгов в пятницу.

Об этом рассказали участники рынка, передает информационное агентство "Интерфакс".

Так, майские фьючерсы на эталонную марку нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 по Киеву подешевели на $0,06 (0,18%) - до $33,16 за баррель.

В то же время цена за баррель апрельской нефти WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,16 (0,51%) - до $31,34.

На этой неделе цены на нефть упали приблизительно на 24%, после того как Саудовская Аравия приняла решение "демпинговать" стоимость ресурса и увеличить объемы добычи. Так, марка Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс продается на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу 2021 года.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs отметили, чтор избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со коронавирусом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это также может повлиять на нефтяной рынок.

Ранее мы писали, что вчера, 12 марта, цены на нефть также упали, на фоне решения Трампа запретить въезд в США из Европы.