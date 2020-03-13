В Украине на выходные - 14 и 15 марта - передают дождливую погоду в северных областях, а на юге будет солнечно и тепло - до +15 градусов. В воскресенье температура воздуха резко снизится практически на всей территории страны - ночью похолодает до -4 градусов.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В Киеве 14 марта обещают небольшой дождь. В Луцке, Ровно, Чернигове и Житомире - мокрый снег. Температура ночью в столице - около +4 градусов, днем прогреется до +8. На востоке обещают +10...+13 градусов. В южных областях будет теплее всего - около +15 градусов тепла.

В воскресенье, 15 марта, осадков в регионах Украины не предвидится. На всей территории страны будет светить солнце с переменной облачностью. Впрочем, возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. В Киеве ночью передают похолодание до -4 градусов. В Сумах и Харькове - около нуля даже днем.

Карта погоды на 14 марта. Фото: meteo.gov.ua

Карта погоды на 15 марта. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", к Украине подбирается циклон Гизела, который может принести в страну морозы.

Напомним, весна поздравила киевлянок с 8 Марта самыми теплыми ночами в истории - они оказались почти на 10 градусов теплее нормы.