Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть на родину 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

По словам замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение нескольких часов за ними пошлют самолет.

"МИД знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной в Италии. Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на брифинге в пятницу.

По ее словам, гражданам Украины рекомендовали вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительства Украины в Италии. "Дальше уже МИД работает. Мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - отметила пресс-секретарь президента.

Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что Минздрав анонсировал законопроект по борьбе с коронавирусом.

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