В распоряжение "Страны" попала выписка из Единого реестра досудебных расследований, которая свидетельствует об открытом уголовном производстве против бывшего лидера партии "Голос", народного депутата Верховной Рады и музыканта Святослава Вакарчука.

В отношении украинского "рокера" будет проведено расследование, касательно возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности группы "Океан Эльзы", в которой Вакарчук выступал в качестве фронтмена.

Данное производство Главное следственное управление финансовых расследований Госфискальной службы открыло по заявлению юриста Андрея Портнова, который сегодня уже сообщал об этом.

В документе приведены обстоятельства возможного правонарушения:

"Согласно обращению Портнова А.В. от 12.03.2020, народный депутат Вакарчук С.И. (В прошлом, член музыкальной группы "Океан Эльзы"), будучи уполномоченным на выполнение функций государства, и занимая должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения, 13 февраля 2020, по сообщению НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, путем маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок, под видом "выплаты гонорара артисту" за прошлые периоды (2016-2017 гг.) от "Amber Production AG" (Швейцария), получил 12,9 млн грн, то есть совершил легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах. Кроме того, при осуществлении деятельности, связанной с эстрадными выступлениями музыкальной группы "Океан Эльзы", за рубежом в период 2015 года, получал гонорары на счета "Krim Associates S.A." (Британские Виргинские острова)".

Выписка из Единого реестра досудебных расследований, об открытом уголовном деле против Святослава Вакарчука. Фото: Страна

Ранее мы сообщали о сути обвинений, которые выдвинул в отношении Вакарчука Андрей Портнов.

Также отметим, что в среду, 11 марта, Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". Его место заняла Кира Рудык.