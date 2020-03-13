Все украинские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину. Украинцы, прибывающих из стран, где бушует коронавирус, проходить двухнедельную обсервацию. Также все въезжающие пройдут экспресс-тесты на инфекцию.

Об этом пишет сайт Офиса президента со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, и все будут иметь возможность проходить тестирование. Это будет касаться всех пунктов пропуска. Все медицинские учреждения обязательно будут иметь эти тесты", – сказал Алексей Данилов во время брифинга в Офисе Президента по результатам заседания СНБО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны обратился к гражданам с просьбой ограничить свое передвижение как внутри страны, так и за границу, чтобы обезопасить себя от инфицирования.

Он отметил, что ситуация вокруг коронавирус в Украине спокойная. Зафиксировано три случая заболевания. "Остальные тестов на коронавирус, которые мы делали, не подтвердились", – подчеркнул Алексей Данилов.

По его словам, Украина придерживается всех рекомендаций, которые были предоставлены представителем Всемирной организации здравоохранения.

Что касается зоны проведения Операции объединенных сил, то, как сообщил Алексей Данилов, ссылаясь на полученные данные, на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи коронавирус. Это женщина, которая посещала Китай и вернулась на неподконтрольную территорию из Москвы.

Решение о пропуске граждан Украины в контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения с неподконтрольными территориями Донбасса может принимать руководитель ООС.

Алексей Данилов отметил, что страной риска для Украины является Италия, где очень много наших граждан. Кроме того, такой страной может стать Польша.

Напомним, что на совещании СНБО решили, как бороться с коронавирусом в Украине.

Также "Страна" писала о 5 главных вопросах о закрытии границ в Украине.