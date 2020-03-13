В пятницу, 13 марта, гривня просела на межбанке до 26,205 грн/$1, потеряв 1,5 грн за неделю. В предыдущую пятницу, 6 марта, 6 марта котировки гривни к доллару были на уровне 24,70 грн/$1.

Дилеры коммерческих банков сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что котировки гривни к окончанию пятничных торгов составили 26,19-26,22 грн/$1. Курс национальной валюты на межбанке к полудню немного укрепился, примерно до 26,03 грн/$, после чего продолжил снижение.

По данным НБУ, в середине торгового дня пятницы регулятор продал на аукционе $63,7 млн по средневзвешенному курсу 26,0315 грн/$1, удовлетворив 21 заявку. Курс гривни на наличном рынке 13 марта несколько снизился – до 26,02-26,65 грн/$1 (покупка-продажа) с 25,84-26,57 грн/$1 днем ранее.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 26,38-26,65 грн/$1, а банки при онлайн обмене по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank 25,96-26,79 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка – 25,95-26,82 грн/$1, у Ощадбанка – 25,85-26,85 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,0-26,65 грн/$1.

На понедельник, 16 марта, НБУ установил официальный курс национальной валюты на уровне 26,089 грн/$1. По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 марта упал до 26,07 грн/$1 с 25,81 грн/$1 днем ранее.

Как сообщала "Страна", на фоне новостей об эпидемии коронавируса доллар подбирается к 27 грн.

Ранее мы сообщали о том, как быстро будет дорожать доллар дальше и почему НБУ не хочет его остановить.