Совет ЕС продлил санкции против сепаратистов и граждан России, которые замечены за действиями, угрожающими территориальной целостности Украины.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Так, по словам журналиста, официально на полгода санкции продлены в отношении 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции включают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

Стоит отметить, что это решение европейских чиновников вступит в силу после публикации в Официальном журнале.

Скриншот: Рикард Йозвяк в Твиттер

Ранее мы писали, что в Евросоюзе планируют отменить заморозку активов бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Произошло ли это по итогам заседания Совета ЕС станет понятно после публикации официального коммюнике.

Напомним, что ранее стало известно о желании ЕС снять санкции с Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.