На концерте казахского певца Димаша Кудайбергена в киевском Дворце спорта произошел инцидент с участием известного продюсера Сергея Пермана. В нетрезвом виде он пытался пройти в гримерку к артисту.

Об этом "Стране" сообщил один из сотрудников частной охранной фирмы, работавший во Дворце в день концерта 11 марта.

"Сергей Перман, котоый сказал, что работает в Офисе президента, пытася прорваться в гримерку. Мы не пропустили и записали его", - сказал представитель фирмы.

В нашем распоряжении оказалась видеозапись происшествия. На ней Перман представился охране сотрудником Офиса президента, размахивая удостоверением. При этом он говорил, что здание Дворца спорта принадлежит государству. Намекая на то, что он как представитель государства имеет право входить, куда хочет, а его не пускает частная охранная структура.

Видео: YouTube/ Страна.ua

О Пермане известно, что в шоу-бизнесе он уже около 30 лет. Карьеру он начинал в Донецке, где организовывал концерты. По его признанию в одном из интервью, свои первые хорошие деньги он заработал на группе "Ласковый май". Затем он сотрудничал со многими артистами. А с 2008 по 2013 год был продюсером Ани Лорак.

Перман и София Ротару. Фото: Facebook/sergei.perman

В сентябре 2019 Перман, по данным СМИ, стал директором дворца "Украина", сменив на этой должности Романа Недзельского, у которого закончился контракт.

В Instagram продюсера есть фото с представителями новой власти, которые пришли в политику из спорта и шоу-бизнеса. В частности, с Жаном Беленюком.

Ранее "Страна" рассказывала, что скандальный американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал убийством актрисе Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах.

Мы также писали об отравлении российского продюсера Бари Алибасова, которое оказалось пиаром.