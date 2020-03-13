Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.

Об этом сообщает Telegram Минздрава со ссылкой на брифинг Емца.

Согласно сообщению, законопроект Минздрава предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем. Возможность работникам выполнять работу по дому. Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек. Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом. Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины. Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Фото: t.me

Напомним, что глава Минздрава Емец потребовал созвать внеочередное заседание Рады для принятия закона по коронавирусу.

После этого спикер паралмента Разумков допустил на следующей неделе заседание Рады по коронавирусу.