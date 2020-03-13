"Удаленка", запрет на проверки и принудительная изоляция. Емец анонсировал законопроект по борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.
Об этом сообщает Telegram Минздрава со ссылкой на брифинг Емца.
Согласно сообщению, законопроект Минздрава предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
- Возможность работникам выполнять работу по дому.
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
Фото: t.me
Напомним, что глава Минздрава Емец потребовал созвать внеочередное заседание Рады для принятия закона по коронавирусу.
После этого спикер паралмента Разумков допустил на следующей неделе заседание Рады по коронавирусу.