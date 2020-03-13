Минздрав посоветовал украинцам, которых медики отказываются проверять на коронавирус, сохранять спокойствие и обратиться к семейному врачу.

Об этом заявил представитель ведомства Игорь Кузин во время брифинга.

Так, по словам представителя министерства здравоохранения Украины, проверка на коронавирус осуществляется врачами исключительно при наличии явных симптомов заболевания. В случае, если медик отказывается совершать такую проверку, это означает, что вероятность инфицирования опасным вирусом является незначительной.

Также Кузин посоветовал украинцам при необходимости обращаться к семейному врачу, а если такого нет - подписать декларацию. В Минздраве отметили, что при наличии у себя подозрения на коронавирус, украинцам необходимо вызвать бригаду скорой помощи и изолировать себя от окружающих.

В то же время, если украинцы стали свидетелями злоупотреблений со стороны медиков, то им необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по номеру 0-800-505-201.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-летняя гражданка. Летальный случай зафиксирован в Радомышле Житомирской области.

Также мы писали, что через 48 часов Украина частично закроет свои международные границы в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принял СНБО на сегодняшнем экстренном заседании.