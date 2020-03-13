Народный депутат от фракции "Слуги народа" в парламенте Елизавета Богуцкая озаботилась мерами защиты от коронавируса и последствиями введения карантина для демографии. Этим темам она посвятила подряд две записи в соцсети.

Медицинско-эпидемические рассуждения нардеп опубликовала 13 марта в Facebook.

В первой записи Богуцкая посоветовали убивать вирус банными процедурами, спиртным и активной половой жизнью.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности", - посоветовала новоявленная эксперт по коронавирусу (кстати, некогда изучавшая педиатрию в Крымском медицинском институте).

Скриншоты: Facebook/ liza.bogutskaya

Во втором посте Богуцкая с нотками тревоги порассуждала, не станет ли карантин причиной падения рождаемости.

"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - написала депутат.

В комментариях законодателя утешили тем, что карантин - временная мера.

Между тем медики утверждают, что алкоголь не относится к доказанным средствам профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее "Страна" приводила рекомендации, как на самом деле можно защититься от заражения новым вирусом.