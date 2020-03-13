Сын президента Бразилии Эдуардо Болсонару опроверг информацию СМИ о том, что у его отца обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Слишком много лжи и мало информации. Экзамен на коронавирус, проведенный с командой из Бразилии в США, еще не завершен Всегда есть те люди, которые лгут в средствах массовой информации, и если история подтверждается, они говорят: "Я же говорил тебе!", если нет, то будет еще одна поддельная новость", - говорится в сообщении сына Жаира Болсонару.

Фото: twitter.com/BolsonaroSP

Сам президент Бразилии Жаир Болсонару также заявил, что не болен коронавирусом, а прежние сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

"Военный госпиталь Минобороны Бразилии заявляет о негативном результате теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару", - написал он на своих страницах в Facebook и в Twitter.

Фото: twitter.com/jairbolsonaro

"Не верьте фейковым новостям в СМИ", - добавил он в Twitter, комментируя публикации о том, что у него якобы выявили коронавирус COVID-19.

Напомним, информацию о том, что лидер Бразилии 64-летний Жаир Болсонару болен коронавирусом, опубликовала бразильская газета O Dia. Новость появилась сразу же после встречи президента Бразилии с президентом США Дональдом Трампом.

После известия о болезни Болссонару Белый дом провел срочное совещание.

Также стало известно, что коронавирус нашли у чиновника, который сопровождал бразильского президента на встрече с Трампом.