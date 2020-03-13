Из-за коронавируса Трамп объявит в США режим чрезвычайной ситуации
Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Обоснованием главе Белого дома служит закон Роберта Т. Стаффорда, действующий в случае бедствий и позволяющий увеличивать федеральную помощь штатам и муниципалитетам.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ситуацией.
Сам Трамп заявил, что в пятницу выступит на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Киеву).
Чрезвычайное положение даст возможность правительству мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с вирусом, в частности, Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях направить на противоэпидемические мероприятия более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.
К сегодняшнему дню в США COVID-19 инфицированы более 1 700 человек, скончались минимум 40 человек.
Как писала "Страна", 7 марта власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Теперь таких штатов уже около половины.