Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Обоснованием главе Белого дома служит закон Роберта Т. Стаффорда, действующий в случае бедствий и позволяющий увеличивать федеральную помощь штатам и муниципалитетам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ситуацией.

Сам Трамп заявил, что в пятницу выступит на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Киеву).

Чрезвычайное положение даст возможность правительству мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с вирусом, в частности, Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях направить на противоэпидемические мероприятия более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

К сегодняшнему дню в США COVID-19 инфицированы более 1 700 человек, скончались минимум 40 человек.

Как писала "Страна", 7 марта власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Теперь таких штатов уже около половины.

А вчера Трамп запретил въезд в страну гражданам Евросоюза.