Подозреваемый в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо "азовец" Александр Волков останется под круглосуточным домашним арестом до 10 мая 2020 года.

Такую меру пресечения, в пятницу, 13 марта, избрал Печерский суд Киева, передает корреспондент "Страны".

В пятницу, 13 марта, в Киеве проходит судебное заседание, на котором избирается мера пресечениия подозреваемым в нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо во время презентации национальной платформы примирения и единства с Донбассом.

На заседании Волков отрицал свою причастность к нападению, при этом отметив, что он лишь срывал плакаты в КВЦ "Парковый", где проходило мероприятие Сивохи. Однако судебная коллегия, приняв во внимание позицию обвинения, вынесла решение о заключении подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения продлится до 10 мая.

Стоит отметить, что по информации "слуги народа" Александра Дубинского, Волков проходит подозреваемым и по другому делу - нападению на нардепа Бужанского после его эфира на ZIK.

Напомним, что 12 марта в Киеве состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Так, мероприятие продлилось всего полчаса, так как его сорвали националисты.

В свою очередь глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО.

Также сегодня перед правосудием предстанут "азовец" Сергей Тамарин и "свободовец" Юрий Капля. "Страна" ведет прямую трансляцию из зала Печерского суда.