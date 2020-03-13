Сегодня против Владимира Зеленского начнется очередной майдан. Виной всему - договоренности в Минске, которых достигли глава ОП Андрей Ермак и его визави из Кремля Дмитрий Козак.

"Страна" о них уже рассказывала - речь о создании Консультативного совета по мирному урегулированию на Донбассе. Сегодня в Сети появился документ, где прописано, чем этот новый орган будет заниматься.

В целом - ничего особенного. По сути это та же трехсторонняя контактная группа, только с участием наблюдателей от Германии и Франции, чего раньше не было.

Однако после публикации документа по Украине прокатилась "зрада". Сторонников "партии войны" разгневало участие в Консультативном совете сепаратистов. У Порошенко, Вакарчука и националистов заговорили о том, что Украина едва ли не признала "ДНР" и "ЛНР".

Хотя до этого сепаратисты на тех же основаниях работали в Минской группе, и никого это не волновало.

Дошло до того, что нардеп от "ЕС" Вятрович подал заявление о госизмене в СБУ, а партия "Голос" объявила вечером сбор активистов у Банковой. То есть уже пошло дело к "Ермак-майдану".

"Страна" разбиралась, что именно так напугало Вакарчука и порохоботов - и как отвечают на атаку у Зеленского.

Что написано в документе из Минска

О Консультативном совете говорится в подписанном 11 марта протоколе Трехсторонней контактной группы.

Его опубликовал сегодня экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

В протоколе говорится все то, о чем "Страна" вчера уже рассказывала. Стороны договорились до 25 марта подать окончательные и верифицированные Красным крестом списки на обмен пленными. А до 18 марта - предложения по разведению сил и средств.

Также до 25 марта Луганск должен предложить план по срокам одновременного с Украиной открытия КПП в Счастье и Золотом. Ну, и самое интересное - на следующем заседании ТКГ стороны намереваются подписать решение о создании того самого Консультативного совета.

То есть его даже еще не создали.

Отдельно Гриценко опубликовал проект решения о создании этого совета. В нем 11 пунктов. Там говорится, что новый орган создается для выработки политических решений по Донбассу согласно Минским соглашениям.

В частности - выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В состав совета входит по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, у всех право решающего голоса. А также по одному от ОБСЕ, России, Франции и Германии - у них только совещательный голос.

То есть по сути это прямые переговоры между Украиной, "ДНР" и "ЛНР". Хотя модерирует их представитель ОБСЕ, у которого четыре зама - по два от Украины и ОРДЛО. Решения принимаются тремя четвертями решающих голосов - то есть 15-ю из двадцати.

Правда, данные решения - и это главное - носят рекомендательный характер. То есть обязательствами Украины не являются. В отличие от решений Трехсторонней контактной группы.

В общем, такая себе дискуссионная площадка для выработки стратегий, которые можно и не исполнять.

Мы уже рассказывали, что такая смена формата пока не говорит ни о каких прорывах на минском направлении. Они вообще маловероятны, пока Киев и Москва по-разному видят политическое урегулирование на Донбассе.

О том, что позиции слишком разные, говорит и обострение боев на Донбассе.

Тем не менее, решение 10 украинских представителей по сути просто поговорить с десятком человек из "ДНР" и "ЛНР", вызвало настоящий взрыв гнева у "партии войны".

Госизмена и майдан

После публикации документов соцсети наполнились заявлениями, что Ермак и подписавший текст Леонид Кучма совершили государственную измену.

"Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость", - написал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов и предложил Зеленскому публично отречься от документа, поставив по сути ультиматум:

"1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.

2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.

3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место".

Похожих заявлений сегодня были десятки. Все - от представителей "партии войны". Главная мысль - Украина признала "ДНР" и "ЛНР", вступила с ними в прямые переговоры. Что и является госизменой.

Повторимся - это действительности не соответствует. Юридически Киев никого не признавал. А обязательства вести переговоры с представителями ОРДЛО давал еще Петр Порошенко в 2015 году - подписав Минские соглашения. Да эти переговоры по сути и ведутся на каждом заседании Трехсторонней контактной группы.

От того, что все те же люди соберутся и пообсуждают вопрос, приняв не имеющее юридической силы решение - не поменяется вообще ничего.

Тем не менее крики в соцсетях уже начали обретать физическую форму. Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович отнес в СБУ заявление о госизмене. А "Голос" Святослава Вакарчука призвал в 20:00 собираться на Банковой и требовать у Зеленского "не допустить минской зрады".

Самое интересное - бунт против Зе (а Ермак вряд ли по своему произволу встречался и договаривался с Козаком в Минске) поддержала часть "слуг народа".

Депутат Гео Лерос, которого относят к групее "соросят" в правящей фракции, написал пост от имени ряда депутатов "Слуги народа", чьих фамилий он, правда, не озвучил.

Лерос заявил, что депутатов, которых он в данный момент представляет, настораживают попытки дать воду в Крым или сесть за стол переговоров с сепаратистами и тем более их признавать.

"Мы осознаем, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает вопрос безопасности в ходе конфликта на Донбассе", - написал Лерос.

Он призвал Зеленского отменить создание Консультативного совета.

Кроме Лероса подобным образом высказался его коллега по комитету о гуманитарной политике Александр Ткаченко. Текст такой же, как и у Лероса.

Реакция Банковой

Сегодня днем после атак в Офисе президента выступил ездивший в Минск Ермак. Он назвал Консультативный совет "платформой для общения".

По его словам, новосоздаваемый орган будет заниматься, помимо выборов, согласованием конституционной реформы в части децентрализации. Минские согдашения, напомним, требут внедрить особый статус Донбасса в Конституцию. Хотя вряд ли у Зе собираются это делать.

Также он заявил, что в Консультативный совет будут входить представители Донбасса как с подконтрольной территории, так и с "ЛДНР".

"Этот орган может рассматривать вопросы, которые согласованы в пакете Минских соглашений, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы. Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле, их признание не существует, никаких прямых переговоров не существует. Мы создаем платформу для людей, которые живут на подконтрольной и неподконтрольной территории, которые смогут общаться", - объяснил Ермак.

Он также отверг мысль, что данный документ станет признанием "ДНР" и "ЛНР". "Их даже Россия не признала. Никакого юридического признания в украинском правовом поле нет", - аргументировал Ермак.

В общем, слова главы Офиса президента звучали так - этот орган ничего не решает и юридической силы не имеет. В общем на Банковой начали сдавать назад и оправдываться.

Причем, из пояснений Ермака вообще непонятно - зачем создавать Консультационный совет, если он ничего не решает?

Это похоже на попытку предъявить избирателям хоть какие-то подвижки по минским соглашениям. Пусть даже и совершенно декоративные, которые ничего по сути не изменят.

Сорвут ли новые движения в Минске?

Испугались у Зеленского атаки националистов или нет - будет понятно 25 марта, когда и должны, согласно протоколу, создать этот консультативный орган. Тут многое зависит от ближайших дней - сумеют ли оппоненты Зе поднять серьезную волну. И насколько сильным будет противодействие среди самих "слуг народа", часть которых недавно восстала против президента, отказавшись увольнять генпрокурора Руслана Рябошапку.

Если Зеленского додавят - то у президента есть возможность просто к следующей встрече в Минске отказаться от обязательств. Как это уже было с разведением войск на Донбассе, которое перенесли из-за бунта Нацкорпуса.

И такой сценарий весьма вероятен - особенно учитывая вчерашнее нападение радикалов на человека президента Сергея Сивохо, которого полиция и не думала защищать. И лишь после попытки избиения и поднявшегося резонанса ультраправых начали задерживать.

То есть идеи просто разговора с Донбассом яростно торпедируются. И что-то этим атакам противопоставить у Зе пока не могут.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет в Facebook, что налицо стандартная тактика "партии войны" - подрывать любые попытки примирения.

"Опубликован документ о создании консультативного совета по решению политических и правовых вопросов, в который войдут по 10 представителей от Украины и от непризнанных республик. А также, с правом совещательного голоса, представители ОБСЕ, Франции, Германии и России.

Решения совета будут носить рекомендательный характер.

По этому поводу уже разгоняется зрада, что, мол, Украина таким образом признала "субъектность" "ЛДНР" и согласилась сесть с их представителями за один стол переговоров.

На самом деле Украина признала субъектность "ЛДНР", когда подписала с ними первые и вторые Минские соглашения и создала постоянно действующую Трехстороннюю контактную группу в Минске.

И в этом плане вообще не совсем понятно, чем новый Консультативный совет будет принципиально отличаться от политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которая заседает в Минске и обсуждает примерно те же вопросы, что и создаваемый Совет. Отличие пока только одно - что в совете с правом совещательного голоса будут представители Франции и Германии (в Минской группе их нет).

В остальном все будет тоже самое и, если не сблизятся позиции Украины и России по реализации политической части Минских соглашений, с тем же результатом.

Ну а если ставить вопрос о привлечении кого-то к уголовной ответственности за госизмену после создания этого нового совета (к чему уже некоторые призывают), то только вместе с теми руководителями Украины, кто подписывал Минские соглашения (для выполнения которых совет и собирается).

Уголовное дело, к слову, в ГБР по этому поводу уже расследуется.

Ну а вообще нынешная истерика - обычная тактика партии войны, которая системно кошмарит украинскую власть за любые, даже самые минимальные и декоративные, подвижки по мирному урегулированию на Донбассе".