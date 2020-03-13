Силовики задержали одного из нападавших на народного депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского после передачи "Народ против" в ночь с 5 на 6 марта.

Об этом написал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По его словам, задержанного зовут Александр Демидов. "Одного человека, напавшего на Бужанского, задержали. Это Александр Демидов. Предъявлено подозрение по ст 296 часть 2", - написал Дубинский.

Фото: t.me

Отметим, что Демидов (он же Волков) - это тот самый "азовец", который напал на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Кстати, сегодня Печерский суд избрал Демидову круглосуточный домашний арест по делу Сивохо. Подробно о заседании суда читайте здесь.

Сам Демидов-Волков отрицает свою причастность к физическому контакту с Сивохо и заявляет, что только срывал плакаты. Адвокат Волкова уточнил, что срыв плаката - это не криминальное правонарушение.

Также защитник подозреваемого считает, что Сивохо нарушил санитарные правила и нормы, организовав презентацию во время карантина. "Этого мероприятия вообще не должно было быть, но я думаю что Сивохо хотел провести его под прикрытием карантина, чтобы меньше людей пришло на презентацию", - заявил адвокат.

Напомним, ночью 6 марта около здания телеканала ZIK напали на Бужанского. Как рассказал парламентарий "Стране", на иномарках приехали около 40 человек с битами. Они представились ветеранами полка "Азов". После словесной перепалки в ход пошли куриные яйца. В результате пострадал только костюм Бужанского.