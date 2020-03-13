Одного из нападавших с яйцами на Бужанского задержали. Им оказался радикал, которого отправили под домашний арест по делу Сивохо
Силовики задержали одного из нападавших на народного депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского после передачи "Народ против" в ночь с 5 на 6 марта.
Об этом написал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
По его словам, задержанного зовут Александр Демидов. "Одного человека, напавшего на Бужанского, задержали. Это Александр Демидов. Предъявлено подозрение по ст 296 часть 2", - написал Дубинский.
Фото: t.me
Отметим, что Демидов (он же Волков) - это тот самый "азовец", который напал на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Кстати, сегодня Печерский суд избрал Демидову круглосуточный домашний арест по делу Сивохо. Подробно о заседании суда читайте здесь.
Сам Демидов-Волков отрицает свою причастность к физическому контакту с Сивохо и заявляет, что только срывал плакаты. Адвокат Волкова уточнил, что срыв плаката - это не криминальное правонарушение.
Также защитник подозреваемого считает, что Сивохо нарушил санитарные правила и нормы, организовав презентацию во время карантина. "Этого мероприятия вообще не должно было быть, но я думаю что Сивохо хотел провести его под прикрытием карантина, чтобы меньше людей пришло на презентацию", - заявил адвокат.
Напомним, ночью 6 марта около здания телеканала ZIK напали на Бужанского. Как рассказал парламентарий "Стране", на иномарках приехали около 40 человек с битами. Они представились ветеранами полка "Азов". После словесной перепалки в ход пошли куриные яйца. В результате пострадал только костюм Бужанского.