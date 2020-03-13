Украинские власти договорились с американскими партнерами о поставках в Украину сжиженного природного газа объемом 6-8 млрд кубометров через польские терминалы.

Об этом рассказал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", - заявил чиновник.

Так, либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины" станут операторами данных поставок, а контроль над их проведениям будет осуществлять президент Украины Владимир Зеленский. По словам Чижика, проект имеет беспрецедентный геополитический масштаб и он призван обеспечить независимость Европы от Российской Федерации.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", - добавил замминистра.

Согласно прогнозам работника министерства, потребуется около двух-трех лет, чтобы запустить этот проект, так как возможности терминалов в Польше остаются ограниченными и не позволят сразу же принять сжиженный газ объемом в 6-8 млрд куб м.

"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", - заявил Чижик. При этом, по словам чиновника, вопрос участия Польши в этом проекте решается с американскими партнерами.

"Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", - резюмировал замглавы Минэкоэнерго.

Напомним, что недавно были опубликованы данные, согласно которым, в феврале импорт российского дизтоплива в Украину увеличился на 40%.

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