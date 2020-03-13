На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили ряд первоочередных мер по противодействию распространению коронавируса в Украине: с 15 марта на две недели закрывается граница от иностранцев, правительство выделяет на закупки необходимых товаров, включая 100 тысяч экспресс-тестов и 10 миллионов масок порядка 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО по итогам брифинга.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство выделит 100 млн грн. на первоочередные закупки товаров, работ и услуг, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавируса. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, органы власти отработали все сценарии и возможные риски, связанные с коронавирусом. В том числе это касается решения о закрытии в течение 48 часов границы Украины для иностранных граждан.

Президент подчеркнул, что все аптечные учреждения должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок. "На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - отметил глава государства.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что учреждения здравоохранения получат 10 миллионов медицинских масок. Также планируется закупить около 100 000 быстрых тестов. "Их будут использовать в учреждениях здравоохранения при внедрении масочного режима в учреждении", - сказал Ляшко.

Параллельно с этим министр здравоохранения и министр обороны договорились использовать передвижные лаборатории, в которых есть аппараты ПЦР (полимеразная цепная реакция. - Ред.). "И в тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - подчеркнул Виктор Ляшко.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая заболевания коронавирус: один - в Житомирской области, два - в Черновцах. Жительница Житомирской области умерла в результате осложнений.

Как сообщала "Страна", КПП на Донбассе остаются открытыми. СНБО не принимала решений об ограничении перехода. Здесь также не подтвердили информацию Авакова о 12 случаях коронавируса в Горловке.