Белый дом проводит экстренное совещание из-за того, что коронавирус подтвердился у президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее встречавшегося с американским главой Дональдом Трампом, передает Fox News.

По данным телеканала, сотрудники Белого дома были вызваны на срочную встречу с руководством.

Трамп выступит с обращением по коронавирусу 13 марта в 15:00 (21:00 по Киеву).

Болсонару и Трамп встречались 7 марта во Флориде. 13 марта стало известно, что у бразильского политика предварительно подтвердился коронавирус.

Встреча Трампа и Болсонару. Видео: youtube.com

Напомним, что перед этим у сопровождавшего бразильского президента на встрече с Трампом чиновника нашли коронавирус.

Также Бразилия стала первой страной Южной Америки, куда добрался коронавирус.