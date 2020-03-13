В городе Радомышль Житомирской области, где в пятницу зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса, провели дезинфекцию. Обработке специальным составом подверглись помещения, где незадолго до смерти находилась 71-летняя жертва вируса.

Видео процедуры дезинфекции опубликовал в Facebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

На одном из роликов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обрабатывают храм, который посещала пожилая женщина 8 марта.

Видео: Facebook/ vitaliy.bunechko

На втором - ГСЧС дезинфицирует автовокзал.

Видео: Facebook/ vitaliy.bunechko

Также были обработаны специальным раствором другие первичные очаги: транспорт, которым перевозили больную, ее дом и приемное инфекционное отделение районной больницы.

В Житомирской ОГА сегодня провели заседание оперативного штаба, на котором решили принять на территории области следующие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:

временно ограничен доступ граждан к государственным учреждениям и все услуги переведены в онлайн;

отложено проведение международных встреч, круглых столов и совещаний с большим количеством лиц;

ограничены командировки госслужащих;

обращения граждан принимаются через электронную почту и форму обращения на соответствующих сайтах;

гражданам рекомендовано отказаться от зарубежных поездок в страны группы риска;

перевозчикам поручено проводить дезинфекцию в общественном транспорте.

Власти Радомышля объявили чрезвычайное положение и остановили обучение в образовательных учреждениях, а учреждения здравоохранения перевели в режим усиленной готовности.

Напомним, о смерти жительницы города от коронавируса стало известно сегодня днем. Возможно, женщина инфицировалась, целуя иконы в храме после его посещения итальянцами.