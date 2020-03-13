В Радомышле, где умерла от короновируса женщина, продезинфицировали ее дом, а также церковь и больницу
В городе Радомышль Житомирской области, где в пятницу зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса, провели дезинфекцию. Обработке специальным составом подверглись помещения, где незадолго до смерти находилась 71-летняя жертва вируса.
Видео процедуры дезинфекции опубликовал в Facebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
На одном из роликов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обрабатывают храм, который посещала пожилая женщина 8 марта.
Видео: Facebook/ vitaliy.bunechko
На втором - ГСЧС дезинфицирует автовокзал.
Видео: Facebook/ vitaliy.bunechko
Также были обработаны специальным раствором другие первичные очаги: транспорт, которым перевозили больную, ее дом и приемное инфекционное отделение районной больницы.
В Житомирской ОГА сегодня провели заседание оперативного штаба, на котором решили принять на территории области следующие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:
- временно ограничен доступ граждан к государственным учреждениям и все услуги переведены в онлайн;
- отложено проведение международных встреч, круглых столов и совещаний с большим количеством лиц;
- ограничены командировки госслужащих;
- обращения граждан принимаются через электронную почту и форму обращения на соответствующих сайтах;
- гражданам рекомендовано отказаться от зарубежных поездок в страны группы риска;
- перевозчикам поручено проводить дезинфекцию в общественном транспорте.
Власти Радомышля объявили чрезвычайное положение и остановили обучение в образовательных учреждениях, а учреждения здравоохранения перевели в режим усиленной готовности.
Напомним, о смерти жительницы города от коронавируса стало известно сегодня днем. Возможно, женщина инфицировалась, целуя иконы в храме после его посещения итальянцами.