Партия "Голос" собирает своих единомышленников на митинг против создания Консультационного совета с представителями "ЛДНР" для решения конфликта вооруженного на Донбассе.

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"Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина - это капитуляция, которой от нас хотела Россия! НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО!", - гласит описание встречи.

Мероприятие назначено на сегодня, 13 марта, и пройдет под Офисом президента Украины. Так, организаторы митинга призывают граждан выступить против подписания новых минских договоренностей с Россией.

Стоит отметить, что акция протеста будет проходить во карантина в Киеве, условия которого предполагают запрет на проведение событий с количеством участников свыше 60 человек.

"Голос собирает на сегодня на 20:00 Ермак-майдан на Банковой по поводу этого несчастного Консультационного совета. Интересно, если их там соберётся более 200 человек (что запрещено по правилам карантина) разгонит ли их сводный отряд спецназ с санитарами с последующей обсервацией?" - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что в среду, 11 марта, Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". Его место заняла Кира Рудык.

"Страна" разобралась в истинных причинах такого решения артиста и спрогнозировала, сложит ли Вакарчук мандат депутата Верховной Рады.

Ранее мы писали, что в Минске были подписаны договоренности о создании Консультационного совета по решению политических вопросов мирного урегулирования на Донбассе, в который войдут по 10 представителей Украины и т.н. "ЛДНР". Против такой инициативы партия "Голос" сегодня и выступит на Банковой.