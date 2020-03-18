Украинское правительство готовится потратить 500 миллионов гривен на проект "Сшивание страны – проект мобильной молодежи".



Основная ее идея – организовать поездки групп молодежи из одних регионов Украины в другие, чтоб завязать контакты, обменяться мнениями, увидеть, как живут люди. Предполагается, что таким образом будет внесен вклад в укрепление единства страны.



Однако у экспертов есть сомнения, что проект будет иметь именно такой эффект, учитывая, что занимаются им те же люди, которых молодежные лидеры обвиняют в коррупции и которые ранее выделяли средства из бюджета для националистических, ультраправых организаций.



В ситуации разбиралась "Страна".



Участвует 100 тысяч украинцев



Проект задумывается очень масштабным – в нем должно принять участие от 70 до 100 тысяч украинцев в возрасте от 14 до 21 года из всех регионов Украины. В том числе и с неподконтрольных территорий. Планируется создать 2600 групп по 20–25 участников. В каждой группе будет руководитель, а к несовершеннолетним участникам планируют приставить сопровождающего. Проект будет организовывать и координировать 25–50 региональных команд, которые и обеспечат отбор руководителей групп. Программа каждого визита продлится пять дней, не учитывая дни приезда и отъезда участников. Запланирована учеба, культурная составляющая, развитие гражданских компетенций, встречи с властью и местным самоуправлением. Молодёжь будут учить реализовывать совместные инициативы, работать в команде.



Подготовительный этап программы продлиться до июля. За это время должны разработать и принять нормативно-правовую базу, провести отбор региональных команд, менторов и сопровождающих. Сформировать группы, закупить все необходимое. Начало программы запланировано на август – декабрь. В конце 2020 года подведут итоги. К этому времени молодежь должна представить свои, наработанные в ходе этой программы, проекты.



Над проектом работают кадры Жданова и Бородянского



В молодежных движениях возникает очень много вопросов к организации проекта и распределения бюджетных денег (а это целых 500 миллионов гривен), из–за отсутствия какой-либо официальной информации.



На сайте Министерства молодежи и спорта нет информации о проведении и подготовки программы.



"Это правильная инициатива, страну давно нужно сшивать. Это замечательный проект команды и лично президента Зеленского. Но сейчас им занимаются люди, которые работали при экс–министре молодежи и спорта Жданове. Некоторые из этих людей при Бородянском даже пошли на повышение, а сейчас, судя по всему, удачно переходят в министерство Вадима Гутцайта. Мы бьем в набат, чтобы обеспечить справедливость и проконтролировать расход таких огромных общенародных средств", – рассказывает Павел Викнянский, лидер Всеукраинского общественного движения "Студенческая республика".



Он говорит, что сейчас идет подготовительный процесс, но организаторы не проводят широкую мобилизационную кампанию. Нет обсуждения в среде всеукраинских молодежных и детских общественных организаций, более того – есть факты, что от них специально скрывают такую общественно значимую информацию.

"Нет открытых объявлений, где привлекают желающих. Есть масса молодежных, патриотических организаций, которые хотят принять участие в программе и ее организации, но они не имеют никакой информации", - говорит лидер Студреспублики.



Павел Викнянский считает, что за такой большой программой должен быть контроль с привлечением общественных организаций: "У меня есть три конкретные претензии. Первое. Эту программу готовят, по моему мнению, откровенные коррупционеры, которые кроме того, что заниматься дерибаном и дешевыми интригами, больше ничего не умеют. Второе. Подготовка программы происходит крайне непрозрачно, без привлечения всего спектра общественности. Мы требуем, чтобы люди, которые дискредитируют государственную молодежную политику были отстранены, а желательно привлечены к ответственности".



Викнянский говорит, что эта же команда занималась распределением денег на молодежные и детские организации, когда из 19 миллионов гривен, более 8 было, по его словам, с многими нарушениями закона "подтасовано" в пользу националистических групп, включая и ультраправых радикалов из С14.



Павел также уточнил, что уже трижды обращался с коллективным письмом, под которым кроме него подписалось более 30 всеукраинских молодежных и детских организаций, на имя президента, которое направили в ОП (и в Кабмин), но реакции пока нет, если не считать запугивания целого ряда общественных организаций, которые подписали обращение, с целью добиться от них отзыва подписи.