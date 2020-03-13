За 9-12 марта клиенты виртуального monobank примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара (в среднем до $1,8 млн), а евро - в 2,3 (до EUR 247,5 тыс), по сравнению объемами на прошлой неделе. Такие данные опубликовал в телеграм-канале сооснователь банка Олег Гороховский.

Согласно статистике, пик покупки валюты пришелся на 11 марта - в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и EUR 308,1 тыс., тогда как средний объем покупки доллара неделей ранее составлял $428,8 тыс., евро – EUR 105,34 тыс.

"Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас", – написал Гороховский.

Напомним, monobank основан в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским. В марте 2020 года количество клиентов банка выросло до 2 млн человек.

Как сообщалось, нв этой неделе в Украине лихорадит валютный рынок. 12 марта безналичный доллар подорожал еще на 20 копеек, и закрепился на новом психологическом рубеже - 26,0-26,02 грн/$. С начала недели межбанковский курс вырос уже на 1 гривну.

Ранее "Страна" писала о том, что после введения карантина украинцы потратили на продукты в два раза больше денег, чем обычно. Эти данные также основаны на данных клиентов Monobank.

Также мы сообщали, что в первый день карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены.