Сегодня, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал дискриминационный для русскоязычных закон о среднем образовании. Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон Украины "О среднем образовании" Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Документ предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями и предлагает три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования:

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое могло бы защищать этот язык (речь идет о крымских татарах). Для них заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка. Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, которые относятся к языкам ЕС. Эта модель предполагает обучение на материнском языке в начальной школе наряду с изучением государственного; начиная с 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени преподавания будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40% в 9-м классе; со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях преподавание будет осуществляться на государственном языке. Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины и касается нацменьшинств, язык которых относится к одному с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Эта модель предполагает, что с 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Подробнее о нововведениях закона можно прочитать в материале "Страны" Прописка, поборы, хоумскул. 12 главных новаций закона о среднем образовании. Например, норма про 20% предметов на родном языке означают, что школьникам оставили только право изучать своя язык и литературу и отобрали право на получение среднего образования на своем языке.

Интересно, что данная статья была одной из тех, которая не претерпела никаких изменений с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского. То есть все языковые квоты в итоговом варианте проекта остались такими, какими их подавало Министерство образования при прежнем руководстве Лилии Гриневич.

Закон закрепил право родителей исключительно на добровольных началах выполнять решения органов родительского самоуправления, ввел полный запрет на платные программы и праве педагогов принимать решение о наказании за списывание и плагиат. Педсовет, в свою очередь, наделяется правами наказывать педагогов за нарушение академической добродетели (например, взяточничество, необъективное оценивание, фабрикация оценок и т. д.). Закон разрешил директорам школ заключать контракты, предоставил больше полномочий учителям, обязав их оказывать домедицинскую помощь.

Также мы писали о том, что написано о русском языке в законе о среднем образовании. Исходя из трех моделей получается, что языковую свободу оставили только в частных школах, проигнорировав рекомендации Венецианской комиссии не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными. Также депутаты решили не продлевать срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение.