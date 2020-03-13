Въезжающие в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавируса, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.

Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Из тех стран, в которых наблюдается вспышка коронавируса, люди будут проходить определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, благодаря которым можно будет определить наличие COVID-19. Это касается всех КПП, которые останутся открытыми", - заявил он.

Таким образом, десятки тысяч людей не отправят на карантин, а просто заставят пройти экспресс-тесты.

Кстати, экс-президент Петр Порошенко, не явившийся на допрос в ГБР, улетел в Испанию, где также зафиксирована вспышка инфекции. Если Порошенко надумает вернуться в страну, ему также придется пройти экспресс-тест.

На данный момент на Украине зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. В пятницу, 13 марта, инфекционист Минздрава подтвердил первую смерть от COVID-19 в стране. Жертвой инфекции стала жительница Житомирской области.

Напомним, ранее было принято решение о закрытии на две недели границ для иностранцев. Оно вступит в силу через 48 часов - в воскресенье, 15 марта.

Напомним, что КПП на Донбассе еще открыты, так как СНБО не принимала решений об ограничении перехода.

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