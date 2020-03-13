В Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о случаях коронавируса на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Однако секретарь ведомства не подтвердил информацию главы МВД Арсена Авакова о 12 зараженных смертельной инфекцией на территории оккупированной Горловки.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге касательно ситуации с коронавирусом в Украине, передает РБК.

Так, по словам Данилова, на территорию оккупированной части Донбасса коронавирус привезла женщина, которая приехала из Китая на микроавтобусе.

"Действительно Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже зарегистрированы случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем откуда этот случай взялся. Женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе и именно в такой способ все это происходило", - заявил Данилов.

В то же время так называемое "Министерство здравоохранения "ДНР" заявило лишь об одном случае госпитализации с подозрением на коронавирус. По словам представителей "ведомства", состояние пациента на данный момент является удовлетворительным, температура тела в норме.

"Других пациентов, подозрительных на Covid-19, на данный момент в Республике нет", - заявили в "республике".

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев коронавируса Covid-19. После этого, глава ведомства предложил не пропускать жителей "ДНР/ЛНР" на подконтрольную Украине территорию.

В свою очередь "Страна" разобралась, действительно ли в "ДНР" зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем в Украине.