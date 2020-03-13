За сутки в России выявили еще 11 случаев коронавируса. Теперь общее число зараженных людей в этой стране достигло 45. Пятеро новых заболевших находятся в Москве, еще трое в Санкт-Петербурге, а также по одному в Подмосковье, Ленинградской области и в Пермском крае.

Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.

Уточняется, что из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 16 марта по 30 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 1000 человек. В частности, это касается развлекательных мероприятий, спортивных матчей, театральных выступлений и культурных проектов.

Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса - в Радомышле скончалась 71-летняя женщина.

Также мы сообщали, что под Черновцами у еще одной вернувшейся из Италии женщины заподозрили коронавирус.